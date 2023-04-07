"Меня спасло искусство": украинка поразила жюри мирового уровня фотопроектом на тему родственных связей

"Думаю, что фотография и искусство — это то, что может спасти человеческую жизнь и перевернуть судьбу", — рассказала ТСН.ua Марыся Мьяновская – известная украинская фотограф, выигравшая престижный европейский конкурс, раскрывая историю "потерянного поколения" 90-х в память о своем брате, погибшем в 2018 году. Ее мечта – открыть школу искусств для малоимущих семей на Троещине, где она выросла.

Привлечь внимание к этой теме, несмотря на войну и другие вызовы в Европе, удалось благодаря профинансированному ЕС фотоконкурсу “Семейные связи” от EUNEIGHBOURS EAST — FOTOFESTIWAL. Кроме Украины, к конкурсу присоединились фотохудожники из других стран Восточного партнерства – Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии, Республики Молдова, а церемонию провели в Тбилисском музее фотографии и мультимедиа в Грузии.

"Судьба украинцев влияет на Европу и мир"

Команда профессиональных международных судей выбрала 18 фотопроектов из более чем 400 заявок. Марыся Мьяновская поразила жюри проектом "Ох, брат, где же ты?" ("Oh, brother, where art thou?"). Она получила приз в 1000 евро и возможность рассказать о своих работах международной аудитории.

“Я думаю, что я являюсь примером человека, спасшего искусство. Я, мой брат и герои проекта, родились на Троещине. У моих родителей не было финансовой возможности как-то особенно меня поддерживать, но они всегда поддерживали меня своей верой в мое будущее”, – рассказала она.

Фотограф по собственному опыту поняла, что означают эти слова. Она работает над проектами об украинской молодежи в гетто, исследуя связи между территорией и населяющими ее людьми.

Фото: М. Мьяновская

“Фотография и искусство – это то, что может спасти человеческую жизнь и перевернуть судьбу. Мне очень хотелось донести это до Украины, до деятелей культуры, Министерства культуры. Моя большая мечта – открыть школу искусства на Троещине, которая была бесплатной для детей из семей, которые не могут оплатить обучение. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, которые порой не видят для себя иного пути, чем повторение судьбы своих родителей, узнали, что всегда есть еще и другой путь”, – поделилась она.

Марыся Мьяновская живет между Киевом и Краковом и много рассказывает об Украине в Европе, но ее самые амбициозные проекты связаны с Украиной.

“Фотожурналистика очень важна как документ, когда полномасштабное вторжение уже длится больше года, и 9 лет продолжается война. Но особенно важно говорить о том, что судьба Украины и украинцев не ограничивается только нашей страной, она влияет на Европу и мир. Конкурс имел классную цель, рассказывая о семье и родстве в такое сложное время. Следует напоминать о том, что Украина является частью Европы даже если она не является частью Евросоюза”, – считает Марися Мьяновская.

Семейные связи – самое важное и сложное во времена перемен

Российское вторжение и политические потрясения повлияли на судьбу и других стран. Один из победителей – белорусский фотограф Павел Кричко – известен своей проукраинской позицией. Герои его фотографий не только белорусы. Вирусной стала его работа в виде портрета лидера страны-агрессора Владимира Путина, где использованы полторы тысячи снимков, сделанных в Украине.

Судей на конкурсе поразил его взгляд на семейные связи среди белорусов, изгнанных в эмиграцию в результате событий 2020 года.

После 2020 года и тех событий, которые произошли в Беларуси, многие белорусы стали как одна большая семья. Я думаю, что нахожусь в той же ситуации, что и все белорусы, которые покинули страну и не могут вернуться. Поэтому я и начал этот проект, начал также снимать борющиеся за пределами страны семьи. У меня есть семья в Минске, там живут мои родители, но я не могу видеть их так часто, как мне бы хотелось. У моего отца диагностировали рак и если что-то произойдет, я, возможно, не смогу его увидеть, потому что буду арестован, попав в Беларусь”, – поделился Павел Кричко.

Фото: П. Кричко

Во время разговора он вспомнил, что его ситуация чем-то перекликается с украинскими художниками, вынужденными стать военными фотографами. Его история интересна и тем, что до протестов в Беларуси он был коммерческим фотографом, а сейчас документирует реальность в Украине, Польше и других странах.

“Например, я также встретил мать парня, погибшего в Украине, и она уехала в Украину, чтобы тоже начать воевать. Она сделала это не только потому, что ее сын погиб, она также хотела доказать, что ее дух силен», – рассказал Павел Кричко.

"Фотографы помогают нам открыть глаза на важность семьи"

Все эти истории заставили жюри переосмыслить тему родственных связей в странах Восточного партнерства.

«Я считаю, что тема «семейные связи» важна, особенно в наше время. Это возможность по-новому интерпретировать и переосмыслить то, что это означает – это очень сложная задача. Большинство из нас в мире фотографии сосредоточены на Западной Европе. Так что эта возможность действительно открыла окно в мир, который нам действительно нужно открыть для себя шире”, – сказала Арианна Ринальдо – куратор и фотограф с многолетним опытом.

С ней согласна другая экспертка, которая оценивала работы – фотограф Каролина Гембара.

“Семейные связи означают не только коммуникацию с близкими родственниками, которых вы знаете, или людьми, с которыми вы связаны, но и все виды связей. Иногда это друзья или те, с кем вы оказываетесь в критической ситуации», – отметила она.

Не обошла ее взгляд и общая тематика работ. Скажем, победители из Азербайджана и Грузии объясняли важность семейной поддержки из-за социальных проблем в своих странах.

Фото: О. Азимов

Фото: Н. Григалашвили

Фото: Н. Арменакян

Фото: К. Шошева

“Я увидела две тенденции. Первая – это политическая активность многих фотографов и тот факт, что они провели свои исследования, то есть очень сознательные в социальном и политическом плане. А вторая – это то, насколько они преданно изображают регион и работают со своими странами и сообществом. Это то, что я считаю очень ценным, – рассказала Каролина Гембара.

Автор: Ольга Консевич