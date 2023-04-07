Руслан Кравченко – новый глава Киевской ОВА: биография и карьера

Ранее Кравченко был прокурором по делу против президента-беглеца Виктора Януковича.

Кабмин согласовал назначение Руслана Кравченко новым главой Киевской ОВА. Что известно о Кравченко – читайте на ТСН.ua.

Биография Руслана Кравченко

На сегодняшний день Кравченко находится в должности главы Бучанской окружной прокуратуры. Он управляет этим органом с 15 марта 2021 года.

В 2012 году Кравченко окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого.

Ранее работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса, который в 2019 году был уволен с должности, а сам орган – распущен. Кравченко был прокурором по делу против президента-беглеца Виктора Януковича.

В 2023 году Кравченко принимал участие в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро, однако не одержал победу.

23 августа 2022 года он был награжден орденом "За заслуги" III степени "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

Что касается состояния Кравченко, то в его декларации за 2021 год указано, что он вместе с женой владеют 53 тыс. дол. наличными. Кстати, супруга возглавляет отдел переводов в Офисе генпрокурора Украины.

Напомним, в конце марта майор полиции Ярослав Курбаков стал новым руководителем управления патрульной полиции Киева.

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