Год после деоккупации: в Киевской области неидентифицированными остаются почти две сотни тел

В Киевской области установлены три места пыток местных жителей.

После деоккупации Киевщины, правоохранители обнаружили 1374 тела погибших. Из них неидентифицированными остаются 195 человек.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"На освобожденных территориях Киевщины обнаружено 1 374 тел погибших. Остаются неидентифицированными 195 человек. Вместе с тем, работниками полиции Киевщины установлены три места пыток гражданских лиц", — рассказал он.

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По словам Небытова, в этих застенках издевались над 19 взрослыми мужчинами. Также во время проведения деоккупации указанных районов обнаружено 15 мест массового захоронения на 180 тел.

"Эта тема не должна угасать ни на одной из национальных и международных научных, правовых и медийных площадок, пока последний военный преступник не будет наказан", — подчеркнул глава Нацполиции на Киевщины.

Напомним, Небытов сообщил, возможен ли второй поход в Киев со стороны российской армии.

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