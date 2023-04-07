Новым главой Киевской ОВА назначили Руслана Кравченко

Новым главой Киевской ОГА стал Руслан Кравченко. Соответствующее решение приняло правительство нашей страны. Эту должность ранее занимал Алексей Кулеба.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Уряд online".

Как стало известно, правительство назначило Руслана Кравченко новым главой Киевской ОГА. До него эту должность занимал Алексей Кулеба, являющийся сейчас заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Кравченко является действительным главой Бучанской окружной прокуратуры. Именно он в марте 2017 года подписал обвинения в госизмене бежавшему президенту Виктору Януковичу.

Напомним, что из села под Киевом изгнали священника УПЦ МП, отказывавшегося петь погибших бойцов.

Читайте также: