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Новым главой Киевской ОВА назначили Руслана Кравченко

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
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Новым главой Киевской ОВА назначили Руслана Кравченко

Фото: УНИАН

В Украине правительство согласовало назначение главой Киевской ОГА Руслана Кравченко.

Новым главой Киевской ОГА стал Руслан Кравченко. Соответствующее решение приняло правительство нашей страны. Эту должность ранее занимал Алексей Кулеба.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Уряд online".

Как стало известно, правительство назначило Руслана Кравченко новым главой Киевской ОГА. До него эту должность занимал Алексей Кулеба, являющийся сейчас заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Кравченко является действительным главой Бучанской окружной прокуратуры. Именно он в марте 2017 года подписал обвинения в госизмене бежавшему президенту Виктору Януковичу.

Напомним, что из села под Киевом изгнали священника УПЦ МП, отказывавшегося петь погибших бойцов.

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Дата публикации
Просмотры
326
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