В приложении "Киев Цифровой" стартовало электронное голосование по переименованию почти 30 городских объектов

В приложении "Киев Цифровой" стартовало рейтинговое электронное голосование по переименованию еще 27 городских объектов, названия которых связаны с российской федерацией и ее сателлитами.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, важно услышать мнение общественности перед тем, как депутатский корпус Киевского городского совета примет решение о переименовании этих городских объектов.

Как говорится на сайте КГГА, опрос начался сегодня, 7 апреля, и продлится до 16 апреля. После этого электронная система подсчитывает окончательные результаты, а затем передается на рассмотрение Киевсовета.

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Руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич напомнил, что пройти опрос могут граждане, подтвердившие лицо через Bank ID. Верификация необходима для честных и прозрачных результатов.

"Эта коммуникация городской власти и общественности является хорошим примером взаимодействия и открытости. Каждый житель путем электронного голосования может выбрать тот вариант, который, по его мнению, наиболее удачен для переименования конкретной улицы, переулка, проспекта, сквера или парка. В частности, запланировано переименовать проспекты Воздухофлотский и Правды, а также парк имени Генерала Потапова, сквер имени Чкалова, сквер Трудовой славы. Совместно мы навсегда избавляемся от отпечатков советского и имперского прошлого на карте столицы. Во время войны четко обособляем границу между культурным и историческим достоянием Украины и стран-агрессоров", – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Бондаренко добавил, что в Киеве нет места топонимическим названиям, которые увековечивают представителей и события государства, начавшего полномасштабную войну против Украины и осуществляющего геноцид нашего народа.

Чтобы проголосовать, в приложении нужно перейти в раздел "Электронная демократия", выбрать "Опрос", просмотреть список вопросов и нажать кнопку "Принять участие".

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" с августа 2022 года можно голосовать за электронные петиции.

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