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Из села под Киевом выгнали священника УПЦ МП, который отказывался петь погибших бойцов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
738
Время на прочтение
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Из села под Киевом выгнали священника УПЦ МП, который отказывался петь погибших бойцов

Фото: скриншот с видео

Община села Любарцы Киевской области перешла к Православной церкви Украины.

Накануне Пасхи община села Любарцы Бориспольского района Киевской области собралась, чтобы окончательно решить вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил "Главком".

Как выяснилось на собрании, у селян накопилось много вопросов и претензий к священнику УПЦ МП. Одна из главных – он отказывался отпевать погибших на войне украинских защитников.

Местный священник УПЦ Московского патриархата пытался убедить людей не голосовать за переход и уверял, что к России церковь не имеет отношения. Впрочем, община села приняла другое решение.

Все присутствовавшие на собрании селяне единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

Напомним, в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме.

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Священник московской церкви отказался отпевать павшего бойца

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Дата публикации
Просмотры
738
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