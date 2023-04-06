Из села под Киевом выгнали священника УПЦ МП, который отказывался петь погибших бойцов

Община села Любарцы Киевской области перешла к Православной церкви Украины.
Накануне Пасхи община села Любарцы Бориспольского района Киевской области собралась, чтобы окончательно решить вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Об этом сообщил "Главком".
Как выяснилось на собрании, у селян накопилось много вопросов и претензий к священнику УПЦ МП. Одна из главных – он отказывался отпевать погибших на войне украинских защитников.
Местный священник УПЦ Московского патриархата пытался убедить людей не голосовать за переход и уверял, что к России церковь не имеет отношения. Впрочем, община села приняла другое решение.
Все присутствовавшие на собрании селяне единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины.
Напомним, в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме.
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