Из села под Киевом выгнали священника УПЦ МП, который отказывался петь погибших бойцов

Накануне Пасхи община села Любарцы Бориспольского района Киевской области собралась, чтобы окончательно решить вопрос перехода из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщил "Главком".

Как выяснилось на собрании, у селян накопилось много вопросов и претензий к священнику УПЦ МП. Одна из главных – он отказывался отпевать погибших на войне украинских защитников.

Местный священник УПЦ Московского патриархата пытался убедить людей не голосовать за переход и уверял, что к России церковь не имеет отношения. Впрочем, община села приняла другое решение.

Все присутствовавшие на собрании селяне единогласно проголосовали за переход в Православную церковь Украины.

Напомним, в поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел пожар в Свято-Покровском храме.

Священник московской церкви отказался отпевать павшего бойца

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