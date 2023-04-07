Не был прокурором: в Офисе генпрокурора отреагировали на бранного сотрудника

В ведомстве сообщили, что мужчина уже написал заявление об увольнении.

История с хамоватым сотрудником Офиса генпрокурора получила продолжение. Напомним, вчера в Киеве на Подоле мужчина припарковал свой автомобиль с нарушением. Авто было эвакуировано на штрафплощадку инспекторами по парковке.

Автовладелец вел себя с инспекторами парковки нахально, показывал удостоверение Офиса генерального прокурора, ругался и угрожал коммунальному работнику.

Нарушитель представился Николаем Закриничным, работником Офиса генпрокурора, и требовал номер телефона от работника коммунальной службы.

В полиции Киева в комментарии ТСН.ua рассказали, что сотрудники Подольского управления полиции зарегистрировали событие, проводят проверку.

Уже сегодня стало известно, что мужчина будет уволен из органов прокуратуры. К слову, он не был прокурором.

"Сообщаем, что гражданин, видео с которым было обнародовано, не был прокурором. В Офисе генпрокурора он организовывал работу по содержанию административных помещений, вел учет наличия имущества и проводил его периодический осмотр. Сейчас он уже написал заявление на увольнение и будет уволен из органов прокуратуры", - сообщили сайту ТСН.ua в Офисе генпрокурора.

Напомним, над актером Остапом Ступкой, который 4 апреля устроил в нетрезвом виде ДТП, состоялся суд. Ступку отправили под ночной домашний арест до 5 июня включительно.

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