Новим головою Київської ОВА призначили Руслана Кравченка

Новим головою Київської ОДА став Руслан Кравченко. Відповідне рішення ухвалив уряд нашої країни. Цю посаду раніше обіймав Олексій Кулеба.

Про це повідомили в телеграм-каналі “Уряд online”.

Як стало відомо, уряд призначив Руслана Кравченко новим головою Київської ОДА. До нього цю посаду обіймав Олексій Кулеба, який зараз є заступником Керівника Офісу Президента України.

Зазначимо,що Кравченко є дійсним очільником Бучанської окружної прокуратури. Саме він у березні 2017 року підписав звинувачення у держзраді президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Нагадаємо, що із села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців.

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