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Новим головою Київської ОВА призначили Руслана Кравченка

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Новим головою Київської ОВА призначили Руслана Кравченка

Фото: УНІАН

В Україні уряд погодив призначення головою Київської ОДА Руслана Кравченка.

Новим головою Київської ОДА став Руслан Кравченко. Відповідне рішення ухвалив уряд нашої країни. Цю посаду раніше обіймав Олексій Кулеба.

Про це повідомили в телеграм-каналі “Уряд online”.

Як стало відомо, уряд призначив Руслана Кравченко новим головою Київської ОДА. До нього цю посаду обіймав Олексій Кулеба, який зараз є заступником Керівника Офісу Президента України.

Зазначимо,що Кравченко є дійсним очільником Бучанської окружної прокуратури. Саме він у березні 2017 року підписав звинувачення у держзраді президенту-втікачу Віктору Януковичу. 

Нагадаємо, що із села під Києвом вигнали священника УПЦ МП, який відмовлявся відспівувати загиблих бійців.

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Дата публікації
Перегляди
185
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