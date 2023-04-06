"На экзамене буду говорить по-русски": в Ирпене преподавательница университета попала в языковой скандал (видео)

Преподавательницу Любовь Воробьеву отстранили от исполнения обязанностей, а также объявили о проведении служебного расследования.

В Государственном налоговом университете в городе Ирпень под Киевом разгорелся языковой скандал на занятии по философии. Одна из студенток попросила свою преподавательницу Любовь Воробьеву перейти на украинский язык, на что получила отказ.

Инцидент произошел 4 апреля 2023 года.

"На экзамене буду говорить по-русски"

Студентка попросила проводить обучение на государственном языке, однако преподавательница заявила, что "на экзамене обязательно будет говорить по-русски". Кроме того, Воробьева отметила, что не собирается переходить на другой язык, поскольку уже "35 лет преподает философию" на русском языке и ей, мол, уже трудно перестроиться.

Преподавательница позволила студентке не посещать лекции по философии, если ей "режет слух русский".

Воробьева отметила, что сейчас много материалов на других языках, поэтому можно "самостоятельно изучать предмет" на любом.

Другие студенты поддержали свою сокурсницу и заявили, что Воробьева неоднократно проводила лекции на русском языке. Однако преподавательница не отреагировала и на это, а просто прекратила проводить онлайн-занятие и сказала студентам изучать тему самостоятелько, а в конце пройти тест.

Что известно о преподавательнице

Любовь Сергеевна Воробьева – доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и управления. В Государственном налоговом университете читает курсы "Философия" и "Философия права".

И.о. ректора Дмитрий Серебрянский отметил, что война заставила преподавательницу уехать за границу.

Реакция администрации университета

В Государственном налоговом университете в Ирпене преподавательницу, не захотевшую читать лекцию на украинском языке, отстранили от работы. Руководство вуза начало служебное расследование.

Об этом сообщается на сайте Государственного налогового университета.

Как отмечается в сообщении, 6 апреля в университет поступило коллективное обращение студентов о том, что профессор кафедры социальной философии и управления Любовь Воробьева использует русский язык во время проведения лекций в дистанционном формате. Соответствующий факт студенты запечатлели на видео.

В администрации вуза проинформировали, что начали служебное расследование, на период которого преподавательница отстранена от исполнения обязанностей.

И.о. ректора Дмитрий Серебрянский заявил, что сотрудничество с преподавателем, использующим язык страны-агрессора в стенах Налогового университета, недопустимо.

Руководство ГПУ также призвало студентов информировать администрацию вуза о подобных инцидентах с преподавателями в прошлом.

Напомним, в Киеве в Государственном торгово-экономическом университете разразился языковой скандал, в результате которого вуз уволил с должности одну из преподавательниц. Она читала лекции на русском языке, а после просьбы перейти на украинский, чего требует закон, предложила студентам идти на фронт.

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