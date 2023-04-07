На околицях Києва може бути гучно: що відбувається

У Бориспільському районі відбудуться планові вибухові роботи, зазначили у КОВА.

На околицях Києва може бути гучно.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

Місцевих мешканців у КОВА закликали не панікувати та пояснили, що сталося.

"Жителі Київщини! У Бориспільському районі відбудуться планові вибухові роботи – може бути гучно. Зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, чи можливий другий похід на Київ з боку російської армії.

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