В Киевской области раздаются взрывы — ОВА

В Киевской области утром 18 ноября раздаются взрывы. Местных жителей успокоили: в Бучанском районе продолжается уничтожение взрывоопасных предметов

В областной военной администрации отметили, что взрывы могут раздаваться с 11:00 до 14:00.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время тревоги находитесь в укрытиях", — отметили в ОВА.

Напомним, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил жителей готовиться к тяжелой неделе после массированной российской ракетной атаки. Ситуация с поставкой электроэнергии остается сложной.

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