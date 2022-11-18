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В Киевской области раздаются взрывы — ОВА

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2791
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области раздаются взрывы — ОВА

Фото: Киевская ОВА

В Киевской области раздаются взрывы.

В Киевской области утром 18 ноября раздаются взрывы. Местных жителей успокоили: в Бучанском районе продолжается уничтожение взрывоопасных предметов

В областной военной администрации отметили, что взрывы могут раздаваться с 11:00 до 14:00.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время тревоги находитесь в укрытиях", — отметили в ОВА.

Напомним, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба предупредил жителей готовиться к тяжелой неделе после массированной российской ракетной атаки. Ситуация с поставкой электроэнергии остается сложной.

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