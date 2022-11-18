У Київській області лунають вибухи - ОВА

У Київській області зранку 18 листопада лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли: у Бучанському районі триває знищення вибухонебезпечних предметів

В обласній військовій адміністрації зазначили, що вибухи можуть лунати від 11:00 до 14:00.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередив мешканців готуватися до важкого тижня після масованої російської ракетної атаки. Ситуація з постачанням електроенергії залишається складною.

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