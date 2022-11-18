Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Київській області лунають вибухи - ОВА

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2435
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Київській області лунають вибухи - ОВА

Фото: Київська ОВА

На Київщині лунають вибухи.

У Київській області зранку 18 листопада лунають вибухи. Місцевих мешканців заспокоїли: у Бучанському районі триває знищення вибухонебезпечних предметів

В обласній військовій адміністрації зазначили, що вибухи можуть лунати від 11:00 до 14:00.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час тривоги перебувайте в укриттях", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, голова Київської ОВА Олексій Кулеба попередив мешканців готуватися до важкого тижня після масованої російської ракетної атаки. Ситуація з постачанням електроенергії залишається складною

Зима вже тут: Київ майже добу засипатиме снігом

Зима вже тут: Київ майже добу засипатиме снігом

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2435
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація