В Киеве зафиксировали антирекорд по отключениям света – YASNO

Сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений.
В четверг, 17 ноября, в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии.
Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO (операционный холдинг D.Solutions) Сергей Коваленко.
По его словам, объем отключений в столице составил более 500 МВт при обычном потреблении более 1000 МВт.
"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за все время. Но от нас они не зависят. Сейчас у энергетиков — задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", – отметил Коваленко.
Контакт-центры не успевают отвечать на звонки
Коваленко отметил, что во время обстрелов и после них растет количество обращений в контакт-центр. За последние дни только от киевлян поступило более 87 тысяч звонков.
По его словам, даже в случае увеличения количества работников контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков.
"Понимаю потребность иметь больше информации об отключениях, но когда летят ракеты над головой, нет ответа, когда удастся вернуть свет. Ни у кого. Ни у меня, ни у сетей, ни тем более в первой линии поддержки. Стоит это понимать", – объяснил он.
"Базовые ответы" от руководителя YASNO
- Первое: отключение на то и экстренные, потому что неизвестно, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность населения.
- Второе: операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку производят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Сейчас по вопросам безопасности они не распространяют информацию о поражениях и статусе ремонтов.
- Третье: не путать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше четырех часов.
"Конечно, операторы смогут принять жалобу на то, что по прилету у вас свет отключен уже шесть часов, но помочь вряд ли смогут", - предупредил Коваленко
- Четвертый : энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию.
Текущий статус отключений можно узнать на сайте YASNO.
Если есть другие вопросы, лучше написать в частные сообщения страниц. Это более эффективно, чем ожидать соединение с оператором.
Отметим, операционный холдинг D.Solutions (известный под брендом Yasno) входит в Группу ДТЭК и поставляет украинцам электроэнергию.
Угроза блекаута в Киеве
Напомним, издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.
Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них.
Центр противодействия дезинформации пояснил, что слухи об эвакуации украинцев из крупных городов в случае блекаута в стране – российская ИПСО (информационно-психологическая операция) для нагнетания паники.