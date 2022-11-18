В Киеве зафиксировали антирекорд по отключениям света – YASNO

Сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений.

В четверг, 17 ноября, в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии.

Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO (операционный холдинг D.Solutions) Сергей Коваленко.

По его словам, объем отключений в столице составил более 500 МВт при обычном потреблении более 1000 МВт.

Также читайте Над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских беспилотников — КМВА

"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за все время. Но от нас они не зависят. Сейчас у энергетиков — задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", – отметил Коваленко.

Контакт-центры не успевают отвечать на звонки

Коваленко отметил, что во время обстрелов и после них растет количество обращений в контакт-центр. За последние дни только от киевлян поступило более 87 тысяч звонков.

По его словам, даже в случае увеличения количества работников контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков.

"Понимаю потребность иметь больше информации об отключениях, но когда летят ракеты над головой, нет ответа, когда удастся вернуть свет. Ни у кого. Ни у меня, ни у сетей, ни тем более в первой линии поддержки. Стоит это понимать", – объяснил он.

"Базовые ответы" от руководителя YASNO

Первое : отключение на то и экстренные, потому что неизвестно, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность населения.

: отключение на то и экстренные, потому что неизвестно, когда они завершатся и как долго будут продолжаться. Эти отключения нельзя подстроить под потребность населения. Второе: операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку производят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Сейчас по вопросам безопасности они не распространяют информацию о поражениях и статусе ремонтов.

операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку производят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Сейчас по вопросам безопасности они не распространяют информацию о поражениях и статусе ремонтов. Третье: не путать экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные могут длиться дольше четырех часов.

"Конечно, операторы смогут принять жалобу на то, что по прилету у вас свет отключен уже шесть часов, но помочь вряд ли смогут", - предупредил Коваленко

Четвертый : энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию.

Текущий статус отключений можно узнать на сайте YASNO.

Если есть другие вопросы, лучше написать в частные сообщения страниц. Это более эффективно, чем ожидать соединение с оператором.

Отметим, операционный холдинг D.Solutions (известный под брендом Yasno) входит в Группу ДТЭК и поставляет украинцам электроэнергию.

Угроза блекаута в Киеве

Напомним, издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из- за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них.

Центр противодействия дезинформации пояснил, что слухи об эвакуации украинцев из крупных городов в случае блекаута в стране – российская ИПСО (информационно-психологическая операция) для нагнетания паники.