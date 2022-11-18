В метро Киева проведут бесплатные тренинги домедицинской помощи: где и когда

Короткие тренинги для всех желающих будут проходить в метро сегодня в течение пяти часов.

В метро Киева в пятницу, 18 ноября, проведут бесплатные короткие тренинги по основам медицинской помощи при неотложных состояниях для горожан.

Будут обучать работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщили в КГГА.

Программа составлена таким образом, чтобы за короткое время научить человека основным навыкам оказания медицинской помощи: правильно оценить состояние пострадавшего, оказать помощь при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах и т.д.

Тренинги продлятся 18 ноября с 13:00 до 17:00 на станциях метрополитена:

станция метро "Университет" (промежуточный вестибюль);

(промежуточный вестибюль); станция метро "Дружбы народов" (переход);

(переход); станция метро "Шулявка" (промежуточный вестибюль);

(промежуточный вестибюль); станция метро "Арсенальная" (промежуточный вестибюль);

(промежуточный вестибюль); станция метро "Печерская" (промежуточный вестибюль);

(промежуточный вестибюль); станция метро "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);

(промежуточный вестибюль); станция метро "Олимпийская" (промежуточный вестибюль);

(промежуточный вестибюль); станция метро "Дворец "Украина" (вестибюль перед турникетом)

(вестибюль перед турникетом) станция метро "Театральная" (переход);

(переход); станция метро "Площадь Льва Толстого" (вестибюль перед турникетом);

(вестибюль перед турникетом); станция метро "Позняки" (балкон над платформой);

(балкон над платформой); станция метро "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетом).

Напомним, жители Киевской области жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом при отключении света. Из-за отсутствия сети невозможно даже позвонить по телефону. Министр здравоохранения объяснил, как в таком случае вызвать скорую.

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