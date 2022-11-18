Отключения света в Киеве и области 18 ноября: график ДТЭК

Отключения в Киевской области будут плановые и аварийные в течение дня.

В пятницу, 18 ноября, в Киеве и Киевской области будут применяться плановые и экстренные отключения света.

Об этом сообщают ДТЭК и глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"По решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Это нужно для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы в критических условиях и избежать еще больших аварий", — пояснил он.

Проверить тип и продолжительность отключения света в вашем доме или населенном пункте можно по ссылке:

Напомним, глава Киевской ОВА предупредил жителей области готовиться к тяжелой неделе после массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Ситуация с поставкой электроэнергии остается сложной. Свет могут отключать на более чем восемь часов.

Графики отключения света в Украине:

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