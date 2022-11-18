Отключения света в Киеве и области 18 ноября: график ДТЭК

Отключения в Киевской области будут плановые и аварийные в течение дня.
В пятницу, 18 ноября, в Киеве и Киевской области будут применяться плановые и экстренные отключения света.
Об этом сообщают ДТЭК и глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
"По решению "Укрэнерго" в Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества. Это нужно для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы в критических условиях и избежать еще больших аварий", — пояснил он.
Проверить тип и продолжительность отключения света в вашем доме или населенном пункте можно по ссылке:
Напомним, глава Киевской ОВА предупредил жителей области готовиться к тяжелой неделе после массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Ситуация с поставкой электроэнергии остается сложной. Свет могут отключать на более чем восемь часов.
Графики отключения света в Украине:
Чтобы просмотреть график отключения в вашем городе или области, нажмите на нужный регион.
- Киев
- Киевская область
- Харьков
- Одесса
- Львов
- Херсон
- Винница
- Запорожье
- Чернигов
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницкий
- Луцк
- Тернополь
- Кропивницкий
- Житомир
- Сумы
- Черкассы
- Николаев
- Черновцы
- Ровно
- Ивано-Франковск
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