В Киевской области работают силы ПВО

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 22 декабря 2024 года в Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
В регионе работают силы ПВО.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Ранее в сообщениях в социальных сетях говорилось о взрывах в Киевской области.
Напомним, что вражеские беспилотники снова атакуют Украину: карта тревог.
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