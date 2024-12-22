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В Киевской области работают силы ПВО

В Киевской области работают силы ПВО

Бойцы ПВО 3-й штурмовой защищают небо. Иллюстрация.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 22 декабря 2024 года в Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В регионе работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Ранее в сообщениях в социальных сетях говорилось о взрывах в Киевской области.

Напомним, что вражеские беспилотники снова атакуют Украину: карта тревог.

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