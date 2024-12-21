В Киевской и еще нескольких областях воздушная тревога: какая угроза

В Киевской и нескольких областях звучит воздушная тревога. Вражеские БпЛА атакуют.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

По состоянию на 14:07 "покраснели" следующие области:

Черниговская

Киевская

Житомирская

Движение ударных БпЛА

Как информируют в ПСУ:

несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины;

БпЛА в Киевской области, курс западный.

"В Киевской области работают силы ПВО", — сообщили в Киевской ОВА.

В районе Чернигова есть вражеские БпЛА. Следует находиться в укрытиях.

"Житомирщина движение ударных БпЛА в вашем направлении из Киевщины. В случае объявления тревоги следует в укрытие", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, в субботу утром, 21 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

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