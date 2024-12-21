В Киевской и еще нескольких областях воздушная тревога: какая угроза

Жителей "красных" регионов просят оставаться в укрытиях.
В Киевской и нескольких областях звучит воздушная тревога. Вражеские БпЛА атакуют.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
По состоянию на 14:07 "покраснели" следующие области:
- Черниговская
- Киевская
- Житомирская
Движение ударных БпЛА
Как информируют в ПСУ:
- несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области в направлении Киевщины;
- БпЛА в Киевской области, курс западный.
"В Киевской области работают силы ПВО", — сообщили в Киевской ОВА.
В районе Чернигова есть вражеские БпЛА. Следует находиться в укрытиях.
"Житомирщина движение ударных БпЛА в вашем направлении из Киевщины. В случае объявления тревоги следует в укрытие", — добавили в Воздушных силах.
Напомним, в субботу утром, 21 декабря, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
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