Ограбил аптеку и разбил магазин: киевлянин приговорен к семи годам лишения свободы

В Киеве Святошинский районный суд вынес приговор хулигану, который ограбил аптеку и разбил магазин. Он приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киева.

В октябре текущего года в Святошинское управление полиции поступило сообщение от работницы одной из местных аптек о том, что неизвестный молодой человек ограбил их и разбил стекло аптечной кассы.

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"Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что 23-летний нарушитель забежал в помещение аптеки и начал ссориться с фармацевтом. Впоследствии фигурант разбил стекло витрины, забрал монитор и витамины и скрылся. Однако на совершенном злоумышленник не остановился, поэтому, заметив по дороге продуктовый магазин, начал кричать на прохожих и разбил стекло входной двери", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали ранее уже судимого злоумышленника, сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 186 и ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный в суд. Пока продолжалось следствие, нарушитель находился под стражей.

Напомним, в Киеве 20-летний парень похитил с карточки несовершеннолетнего сироты все средства.

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