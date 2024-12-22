На Київщині працюють сили ППО

У ніч проти 22 грудня 2024 року на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

У регіоні працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Раніше у повідомленнях у соціальних мережах йшлося про вибухи на Київщині.

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Нагадаємо, що ворожі безпілотники знову атакують Україну: мапа тривог.

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