На Київщині працюють сили ППО

Потурбуйтеся про власну безпеку.
У ніч проти 22 грудня 2024 року на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
У регіоні працюють сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Раніше у повідомленнях у соціальних мережах йшлося про вибухи на Київщині.
Нагадаємо, що ворожі безпілотники знову атакують Україну: мапа тривог.
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