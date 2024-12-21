Удар балістикою по Києву: аналітики Defence Express назвали причину і цілі РФ

Зранку 20 грудня російські військові завдали ракетних ударів по Києву. Для атаки армія РФ застосувала лише балістичні та аеробалістичні ракети. З огляду на точність ракет KN-23, ціллю цілком могла бути сама столиця - без вибору конкретного об'єкта.

Про це йдеться у статті аналітиків Defence Express.

"Оскільки удар було здійснено після погроз правителя РФ Володимира Путіна та різкої реакції на них президента України Володимира Зеленського, у когось могло виникнути запитання, чи був удар плановий, чи все ж таки "капризом" Кремля", - пишуть в DE.

Аналітики вважають, що ракетний обстріл столиці став наслідком бажання Кремля продемонструвати "відповідь" після вибухів у Ростові.

Ракетний обстріл окупанти вели з використанням тільки балістичних і аеробалістичних ракет: без крилатих і БпЛА. Справа в тому підготовка крилатих ракет до використання вимагає багато часу. Якби удар був заздалегідь запланованим, вважають аналітики, то найімовірніше, був би комбінованим. Наприклад, як атака 13 грудня, коли загарбники застосували рекордні 287 ракет і дронів.

Однак, хоча підготовка балістики і займає менше часу, "далеко не факт, що ворог здатний його підготувати за приблизно 8 годин".

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські війська вдарили балістичними ракетами по Києву. У кількох районах попадали уламки БпЛА. Одна людина загинула.

В Росії назвали удар по столиці "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти. Зокрема, на атаку по хімічному підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області 18 грудня.

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