Пограбував аптеку та розтрощив магазин: киянина засуджено до семи років позбавлення волі

У Києві, Святошинський районний суд виніс вирок хулігану, який пограбував аптеку та розтрощив магазин. Його засуджено до семи років та одного місяця позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Києва.

У жовтні поточного року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від працівниці однієї з місцевих аптек про те, що невідомий молодик пограбував їх та розбив скло аптечної каси.

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"Правоохоронці, які прибули на виклик з’ясували, що 23-річний порушник забіг до приміщення аптеки та почав сваритися с фармацевтом. Згодом фігурант розбив скло вітрини, забрав монітор та вітаміни й втік. Однак на скоєному зловмисник не зупинився, тож, помітивши по дорозі продуктовий магазин, почав кричати на перехожих та розтрощив скло вхідних дверей", – йдеться в повідомленні.

Працівники поліції затримали раніше вже судимого зловмисника, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний до суду. Поки тривало слідство порушник перебував під вартою.

Нагадаємо, у Києві 20-річний хлопець викрав з картки неповнолітнього сироти всі кошти.

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