У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: яка є загроза

У Київській та ще кількох областях лунає повітряна тривога. Ворожі БпЛА атакують.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Станом на 14:07 "почервоніли" такі області:

Чернігівська

Київська

Житомирська

Рух ударних БпЛА

Як інформують у ПСУ:

декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київщини;

БпЛА на Київщині, курс західний.

"На Київщині працюють сили ППО", - повідомили у Київській ОВА.

В районі Чернігова є ворожі БпЛА. Слід перебувати в укриттях.

"Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - додали у Повітряних силах.

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