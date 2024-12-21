У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: яка є загроза

Мешканців "червоних" регіонів просять залишатися в укриттях.
У Київській та ще кількох областях лунає повітряна тривога. Ворожі БпЛА атакують.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Станом на 14:07 "почервоніли" такі області:
- Чернігівська
- Київська
- Житомирська
Рух ударних БпЛА
Як інформують у ПСУ:
- декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київщини;
- БпЛА на Київщині, курс західний.
"На Київщині працюють сили ППО", - повідомили у Київській ОВА.
В районі Чернігова є ворожі БпЛА. Слід перебувати в укриттях.
"Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - додали у Повітряних силах.
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