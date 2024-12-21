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У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: яка є загроза

У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: яка є загроза

Обстріл "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

Мешканців "червоних" регіонів просять залишатися в укриттях.

У Київській та ще кількох областях лунає повітряна тривога. Ворожі БпЛА атакують.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Станом на 14:07 "почервоніли" такі області:

  • Чернігівська
  • Київська
  • Житомирська

Рух ударних БпЛА

Як інформують у ПСУ:

  • декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області у напрямку Київщини;
  • БпЛА на Київщині, курс західний.

"На Київщині працюють сили ППО", - повідомили у Київській ОВА.

В районі Чернігова є ворожі БпЛА. Слід перебувати в укриттях.

"Житомирщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку із Київщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття", - додали у Повітряних силах.

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