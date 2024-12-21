Костел Святого Миколая після обстрілу відновлюватимуть за автентичними кресленнями: подробиці

Костел Святого Миколая, що постраждав 20 грудня внаслідок російського ракетного удару по Києву, планують відновлювати за автентичними кресленнями.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"Для запобігання подальшій руйнації будівлі встановлюється тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині споруди. Ці дії спрямовані на захист фасадів і внутрішніх приміщень від зовнішніх впливів, поки триватимуть підготовчі роботи для продовження реставрації", – йдеться в повідомленні.

Також планується виготовлення нових скляних елементів центральної вітражної композиції, яка була зруйнована під час ворожого обстрілу.

У Міністерстві Культури повідомили, що радянська реконструкція 1979–1981 років змінила призначення споруди, адаптувавши її для концертної діяльності. Зокрема, тоді переінакшили конструктивні й декоративні елементи, включно зі склом на вітражі.

Проте Миколаївський костел залишається одним із символів архітектурного силуету Києва та культурної спадщини України вцілому.

"Тож фахівці ретельно складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. Вона поверне об’єкту культурної спадщини автентичність XIX століття та історичну велич", – підсумували в МКСК.

Нагадаємо, український шеф-кухар Євген Клопотенко опинився у центрі скандалу через знімання різдвяного випуску проєкту "Реальна історія" у трапезній Києво-Печерської лаври.

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