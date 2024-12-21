Удар баллистики по Киеву: аналитики Defence Express назвали причину и цели РФ

Утром 20 декабря российские военные нанесли ракетные удары по Киеву. Для атаки армия РФ применила только баллистические и аэробалистические ракеты. Учитывая точность ракет KN-23, целью вполне могла быть сама столица – без выбора конкретного объекта.

Об этом говорится в статье аналитиков Defence Express.

"Поскольку удар был произведен после угроз правителя РФ Владимира Путина и резкой реакции на них президента Украины Владимира Зеленского, у кого-то мог возникнуть вопрос, был ли удар плановый, или все же "капризом" Кремля", — пишут в DE.

Аналитики считают, что ракетные обстрелы столицы стали следствием желания Кремля продемонстрировать "ответ" после взрывов в Ростове.

Ракетный обстрел оккупанты вели с использованием только баллистических и аэробалистических ракет: без крылатых и БпЛА. Дело в том, подготовка крылатых ракет к использованию требует много времени. Если бы удар был заранее запланирован, считают аналитики, то, скорее всего, был бы комбинированным. Например, как атака 13 декабря, когда захватчики применили рекордные 287 ракет и дронов.

Однако, хотя подготовка баллистики и занимает меньше времени, "далеко не факт, что враг способен его подготовить примерно за 8 часов".

Напомним, утром 20 декабря российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. В нескольких районах попадали обломки БпЛА. Один человек погиб.

В России назвали удар по столице "ответом" за атаку на их объекты. В частности, на атаку на химическое предприятие "Комбинат Каменский" в Ростовской области 18 декабря.

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