Костел Святого Николая после обстрела будут восстанавливать по аутентичным чертежам: подробности

Костел Святого Николая, пострадавший 20 декабря в результате российского ракетного удара по Киеву, планируют восстанавливать по аутентичным чертежам.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Для предотвращения дальнейшего разрушения здания устанавливается временная отделка, которая поможет поддерживать оптимальный температурный режим внутри сооружения. Эти действия направлены на защиту фасадов и внутренних помещений от внешних воздействий, пока будут продолжаться подготовительные работы для продолжения реставрации", – говорится в сообщении.

Также планируется изготовление новых стеклянных элементов центральной витражной композиции, разрушенной во время вражеских обстрелов.

В Министерстве культуры сообщили, что советская реконструкция 1979–1981 годов изменила назначение сооружения, адаптировав его для концертной деятельности. В частности, тогда переиначили конструктивные и декоративные элементы, включая стекло на витраже.

Однако Николаевский костел остается одним из символов архитектурного силуэта Киева и культурного наследия Украины в целом.

"Поэтому специалисты тщательно составляют акты и обновляют проектную документацию, которые станут основой для дальнейшей реставрационной программы. Она вернет объекту культурного наследия подлинность XIX века и историческое величие", — подытожили в МКСК.

Напомним, украинский шеф-повар Евгений Клопотенко оказался в центре скандала из-за съемки рождественского выпуска проекта "Реальная история" в трапезной Киево-Печерской лавры.

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