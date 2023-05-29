В Киевской области работает ПВО — КМВА

Воздушная тревога продолжается!

Об этом напоминает КМВА в социальных сетях.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

"Жители Киевщины! В области опасность применения враждебных БпЛА. Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!", — читаем в сообщении Киевской ОВА.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.