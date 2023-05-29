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В Киевской области работает ПВО — КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2004
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области работает ПВО — КМВА

Вблизи Киева работает ПВО. / Фото: Александр Павлюк

Прододжается очередная беспокойная ночь в Киеве.

Воздушная тревога продолжается!

Об этом напоминает КМВА в социальных сетях.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

"Жители Киевщины! В области опасность применения враждебных БпЛА. Силы противовоздушной обороны уже работают. Ни в коем случае не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Берегите себя и близких!", — читаем в сообщении Киевской ОВА.

Также в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

К тому же "мопеды" на юге подтвердились: траектория в сторону Николаевской и Кировоградской областей.

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Дата публикации
Просмотры
2004
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