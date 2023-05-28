Последствия атаки Киева: спасатели завершили первый этап разборки аварийной крыши здания в Печерском районе

В понедельник, 29 мая, спасатели продолжат работу на поврежденном объекте, для этого планируют привлечь тяжелую спецтехнику.

Спасатели КАРС ("Киевская служба спасения") разбирают аварийные конструкции в многоэтажке в Печерском районе, пострадавшей в результате атаки БПЛА на Киев — 14 с начала мая. Более 40 дронов были сбиты в небе над столицей.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

С помощью высотного снаряжения спасатели произвели разбор внешних аварийных конструкций на крыше поврежденного жилого дома.

Спасатели КАРС разбирают аварийные конструкции в многоэтажке в Печерском районе Фото: КГГА.

К работам привлечены 10 спасателей КАРС "Киевская служба спасения" и две единицы техники. Сегодня работы продолжались 5 часов и продлятся завтра, 29 мая.

Напомним, враг совершил очередную массированную атаку по Украине. Одна из ударных групп БПЛА для ночной атаки по Украине произошла с российского аэродрома "Сеща" в Брянской области. Противник запустил по нашему государству 59 БПЛА Shahed. 58 из них удалось уничтожить.

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