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Землетрясение?: Кличко раскрыл тайну странных вибраций и подземных толчков в Киеве

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Землетрясение?: Кличко раскрыл тайну странных вибраций и подземных толчков в Киеве

Мэр Киева Кличко рассказал о загадочных подземных толчках в столице 28 мая / Фото: скриншот с видео

Киевляне слышали странные подземные толчки посреди ночи 28 мая.

Вибрации, подобные подземным толчкам, которые киевляне спутали с землетрясением — это на самом деле звук от транспорта, который везет оружие к фронту.

Об этом прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть, что вибрация связана с этим", — пояснил Кличко.

Напомним, ночью 28 мая во время атаки на Киев и область жители сообщали в социальных сетях о землетрясении. Они писали, что ощущали вибрацию и подземные толчки. Впрочем, сейсмологи опровергли данную информацию. Если бы в Киеве действительно зафиксировали землетрясение, то информация об инциденте появилась бы на официальных ресурсах Центра, отметили в ведомстве.

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Дата публикации
Просмотры
189
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