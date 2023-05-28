Пошел на шашлык – оказался в военкомате: в лесах Киева вручают повестки

Подчеркивается, что повестка вручается для уточнения учетных данных.
Работники военкомата вручают любителям шашлыков повестки в лесах Киева.
Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство.
"Леса города Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих. Лесовщики совместно с представителями Деснянское районное управление ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Деснянское управление полиции и военкомат. Напомнили об административном наказании, предоставили предупреждающие открытки об обращении в лесах, алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также вручали повестки для уточнения учетных данных", - сказано в сообщении.
Напомним, в Украине до конца августа продлено военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что существует всего два способа надлежащего вручения повесток. Это:
- Личное вручение с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированное видеозаписью.
- Вручение повесток на работе администрацией.
Читайте также: