Пошел на шашлык – оказался в военкомате: в лесах Киева вручают повестки

Работники военкомата вручают любителям шашлыков повестки в лесах Киева.

Об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство.

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"Леса города Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих. Лесовщики совместно с представителями Деснянское районное управление ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Деснянское управление полиции и военкомат. Напомнили об административном наказании, предоставили предупреждающие открытки об обращении в лесах, алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также вручали повестки для уточнения учетных данных", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине до конца августа продлено военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что существует всего два способа надлежащего вручения повесток. Это:

Личное вручение с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированное видеозаписью.

Вручение повесток на работе администрацией.

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