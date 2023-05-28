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В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе: 5 пострадавших — фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
863
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе: 5 пострадавших — фото, видео

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе. / Фото: Андрей Небитов

Мотоциклист на скорости протаранил людей на пешеходном переходе.

В Обухове Киевской области 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль, а затем в группу пешеходов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

В настоящее время госпитализированы пять пострадавших: водитель и пассажир мотоцикла, а также три гражданина, двигавшихся по обочине. По предварительным данным, все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе. / ©
В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе.
В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе. / ©
В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе.

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на пешеходном переходе

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на пешеходном переходе

Напомним, в Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске – его госпитализировали.

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Дата публикации
Просмотры
863
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