В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе: 5 пострадавших — фото, видео

Мотоциклист на скорости протаранил людей на пешеходном переходе.

В Обухове Киевской области 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал запрещающий сигнал светофора, врезался в автомобиль, а затем в группу пешеходов.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

В настоящее время госпитализированы пять пострадавших: водитель и пассажир мотоцикла, а также три гражданина, двигавшихся по обочине. По предварительным данным, все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени.

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе.

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на переходе.

В Киевской области мотоциклист на скорости влетел в людей на пешеходном переходе

Напомним, в Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске – его госпитализировали.

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