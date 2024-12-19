В Киевской области работает ПВО

В Киевской области вечером 19 декабря работают силы ПВО – пытаются сбить российские беспилотники.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

В заявлении указано, что в Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. В регионе работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – призвали в военной администрации.

К слову, в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину тремя ракетами и 85 беспилотниками.

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