У Київській області працює ППО

У Київській області ввечері 19 грудня працюють сили ППО – намагаються збити російські безпілотники.

Про це повідомила Київська ОВА.

У заяві вказано, що на Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників. У регіоні працють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали у військовій адміністрації.

До слова, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками.

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