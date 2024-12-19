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У Київській області працює ППО

У Київській області працює ППО

Сили ППО збивають російські “Шахеди” / Фото: ТСН.ua

У регіоні зафіксовано рух ворожих дронів.

У Київській області ввечері 19 грудня працюють сили ППО – намагаються збити російські безпілотники.

Про це повідомила Київська ОВА.

У заяві вказано, що на Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників. У регіоні працють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – закликали у військовій адміністрації.

До слова, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 85 безпілотниками.

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