У Києві знайомі запросили чоловіка на відпочинок, а натомість пограбували та викрали позашляховик Land Rover: фото

У Києві знайомі запросили чоловіка на відпочинок, а натомість пограбували та викрали позашляховик Land Rover.

Про це повідомляє поліція Києва.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його пограбували та заволоділи його автівкою Land Rover. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Євген Житомирський, поліцейські встановили обставини події та з’ясували, що нападники підготували пастку для власника іномарки.

"Потерпілий зустрівся зі своїми двома знайомими для спільного відпочинку й разом вони приїхали у кафе на околицю міста. Там чоловіки почали погрожувати водію, змушуючи перереєструвати автівку на одного з фігурантів. Чоловік відмовився, тож нападники його побили, відібрали мобільний телефон, техпаспорт та ключі від автомобіля й поїхали з місця події на автомобілі потерпілого", – каже він.

Оперативники Главку та територіального управління поліції спільно з фахівцями кримінального аналізу відстежили маршрут пересування автомобіля та затримали фігурантів у Дарницькому районі столиці. Ними виявилися двоє киян, 28 та 33 років.

Один із підозрюваних у пограбуванні / Фото: Поліція Києва / Facebook

Один із підозрюваних у пограбуванні / Фото: Поліція Києва / Facebook

Також поліцейські вилучили автомобіль потерпілого.

Викрадений Land Rover / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів передбачених частиною третьою статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом та частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж, скоєний в умовах воєнного стану. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додав керівник підрозділу.

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив власну бабусю за несмачний суп.

Читайте також: