Убил собственную бабушку за невкусный суп: суд вынес приговор киевлянину

Человек находился под действием марихуаны и поэтому его все раздражало.

В Киеве суд вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине за убийство родной бабушки. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

"Прокурором в суде доказано, что мужчина, проживавший совместно со своей 65-летней бабушкой, во время ссоры нанес ей несколько ударов кулаками по лицу и телу. Избитая пенсионерка в беспомощном состоянии переползла в ванную комнату и лежала там на полу. Внук между тем пошел в кухню, взял нож и нанес женщине 11 ножевых ударов. Полученные ею телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, после этого молодой человек взял орудие убийства, пошел на улицу и, найдя заброшенное помещение, уснул. Там же он был задержан полицией.

Напомним, в Тернопольской области суд вынес приговор студенту, который имеет отсрочку от мобилизации до февраля 2025 года, но по версии правоохранителей уклонялся от мобилизации.

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