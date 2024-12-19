В Киеве знакомые пригласили мужчину на отдых, но вместо этого ограбили и похитили внедорожник Land Rover: фото

Налетчиками оказались двое киевлян, 28 и 33 лет.
В Киеве знакомые пригласили мужчину на отдых, но вместо этого ограбили и похитили внедорожник Land Rover.
Об этом сообщает полиция Киева.
В столичную полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его ограбили и завладели автомобилем Land Rover. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
Как рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции Евгений Житомирский, полицейские установили обстоятельства случившегося и выяснили, что нападавшие подготовили ловушку для владельца иномарки.
"Пострадавший встретился со своими двумя знакомыми для совместного отдыха и вместе они приехали в кафе на окраину города. Там мужчины начали угрожать водителю, заставляя перерегистрировать автомобиль на одного из фигурантов. Мужчина отказался, поэтому нападавшие его избили, отобрали мобильный телефон, техпаспорт и ключи от автомобиля и уехали с места происшествия на автомобиле потерпевшего", – говорит он.
Оперативники Главка и территориального управления полиции совместно со специалистами криминального анализа отследили маршрут передвижения автомобиля и задержали фигурантов в Дарницком районе столицы. Ими оказались двое киевлян, 28 и 33 лет.
Также полицейские изъяли автомобиль потерпевшего.
"Следователи, при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступлений предусмотренных частью третьей статьи 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством и частью четвертой статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. фигурантам мера пресечения в виде содержания под стражей", – добавил руководитель подразделения.
Фигуранты находятся под стражей, им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве мужчина убил собственную бабушку за невкусный суп.
Читайте также: