В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой: есть погибший (фото)

В Дарницком районе Киева конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой, в результате которой есть погибший. Событие произошло в среду, 18 декабря, на улице Бориспольской.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Предварительно известно, что сегодня между двумя мужчинами на улице Бориспольской возник конфликт, во время которого один из них выстрелил другому в голову. От полученного ранения потерпевший умер на месте", – говорится в сообщении.

По описанию, предоставленному свидетелями, злоумышленника разыскал и задержал наряд патрульной полиции недалеко от места совершения преступления. Им оказался 61-летний местный житель.

Следователи изъяли у задержанного возможное орудие преступления, сейчас с ним продолжаются следственные действия.

Подозреваемым оказался 61-летний киевлянин /Фото: Полиция Киева / Facebook

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ.

Место преступления на Харьковском массиве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Теперь подозреваемый может провести до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Ровенской области мужчина из автомата устроил стрельбу по толпе, есть раненые.

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