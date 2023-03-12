В Киевской области мужчина утонул в колодце на собственном дворе

В Бучанском районе Киевской области упал в колодец и погиб местный житель. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

"На месте трагедии бойцы ГСЧС с помощью штурмовой лестницы и спасательной веревки, осуществили спуск в колодец и достали тело погибшего мужчины 1981 года рождения на поверхность. К проведению работ привлекалась одна единица техники и 3 человека личного состава", — отметили в ведомствах.

Напомним, жительница Тернопольщины погибла в результате падения в 12-метровый колодец.

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