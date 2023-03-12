В Киеве произошел сбой в работе метро: как оплатить проезд

Сегодня, 12 марта, в киевском метрополитене произошел сбой. Возникли трудности с жалованием за проезд.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что на станциях метро временно нет возможности оплатить проезд транспортными картами, недавно пополненными.

Оплатить проезд в метро можно:

транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее

разовым бумажным qr-билетом

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"

бесконтактной банковской картой

мобильным приложением ApplePay и Google Paу

К слову, аналогичная проблема в столичном метро случилась 24 февраля.

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