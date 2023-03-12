В Киеве произошел сбой в работе метро: как оплатить проезд

Пассажиров предупредили о временных неудобствах.
Сегодня, 12 марта, в киевском метрополитене произошел сбой. Возникли трудности с жалованием за проезд.
Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что на станциях метро временно нет возможности оплатить проезд транспортными картами, недавно пополненными.
Оплатить проезд в метро можно:
- транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее
- разовым бумажным qr-билетом
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
- бесконтактной банковской картой
- мобильным приложением ApplePay и Google Paу
К слову, аналогичная проблема в столичном метро случилась 24 февраля.
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