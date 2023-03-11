Брачные игры и турнирные драки закончились: в Чернобыльском заповеднике олени и лоси сбрасывают рога (фото)

Самки никогда не носят тяжелые короны на голове, а вот самцы во взрослом возрасте ежегодно отращивают рога, а после гона сбрасывают их за ненадобностью.

В Чернобыльском заповеднике все представители семьи оленевых – олень благородный, серна и лось европейские – сбрасывают рога.

Об этом сообщили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

По словам специалистов, самки никогда не носят тяжелые короны на голове, а вот самцы во взрослом возрасте ежегодно отращивают рога, а после гона сбрасывают их за ненадобностью: брачные игры и турнирные драки закончились.

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Самые большие рога – у лосей. Нередко они имеют лопатообразную форму с несколькими отростками, размахом до 180 см и весом – 20-30 кг. По количеству ответвлений и размеру рогов можно судить о возрасте животного.

Рога интенсивно растут все лето. В конце осени – в начале зимы у них полностью прекращается кровоснабжение, они затвердевают, высыхают и отпадают. Считается, что этот процесс безболезненный, хотя, очевидно, он таки беспокоит копытных, потому что они интенсивно трутся о деревья или трясут головой, пока отростки не отпадут.

Рога диких животных ценились всегда. Однако – только не из Зоны отчуждения. Здесь их запрещено собирать и заготавливать, в первую очередь, по вполне логичной причине: они способны существенно накапливать радионуклид – стронций 90.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попали редкие, почти исчезнувшие животные.

Мой путеводитель. Воспоминания: заповедник Аскания-Нова

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