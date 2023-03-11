В Киеве полностью восстановлено отопление после масштабной ракетной атаки

Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов.
В Киеве полностью восстановили централизованное теплоснабжение, поврежденное в результате российских обстрелов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме. Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах", — сообщил мэр.
Кличко добавил, что электро- и водоснабжение в столице также работает в штатном режиме.
Кроме того, в Киеве отменены стабилизационные отключения света, которые с утра применялись в некоторых районах.
Отметим, что в субботу без тепла после ракетной атаки россиян 9 марта оставалось 5% киевлян.
Напомним, в ВСУ сообщили, что в ночь на 9 марта враг совершил 81 пуск различных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.
В результате ракетного удара россиян по Киеву раздались мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Пострадали три человека, двоих из них госпитализировали медики.
Оккупанты во время воздушной атаки использовали баллистическую ракету "Кинжал". Ракета попала в объект инфраструктуры.
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