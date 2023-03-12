Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Київській області чоловік втопився у колодязі на власному подвір'ї

У Київській області чоловік втопився у колодязі на власному подвір'ї

Фото: pixabay.com

Причини та деталі події з’ясовуються.

У Бучанському районі Київської області впав до криниці та загинув місцевий мешканець. Причини та обставини трагедії встановлять правоохоронці.

Про це повідомили у ДСНС Київської області.

"На місці трагедії бійці ДСНС за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки, здійснили спуск у колодязь та дістали тіло загиблого чоловіка 1981 року народження на поверхню. До проведення робіт залучалась одна одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини загинула внаслідок падіння в 12-метровий колодязь. 

Хотів допомогти лебедям і ледь не втопився, як рятували рятівника?

Хотів допомогти лебедям і ледь не втопився, як рятували рятівника?

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
772
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація