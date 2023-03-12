У Київській області чоловік втопився у колодязі на власному подвір'ї

У Бучанському районі Київської області впав до криниці та загинув місцевий мешканець. Причини та обставини трагедії встановлять правоохоронці.

Про це повідомили у ДСНС Київської області.

"На місці трагедії бійці ДСНС за допомогою штурмової драбини та рятувальної мотузки, здійснили спуск у колодязь та дістали тіло загиблого чоловіка 1981 року народження на поверхню. До проведення робіт залучалась одна одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини загинула внаслідок падіння в 12-метровий колодязь.

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