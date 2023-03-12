Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области мужчина до смерти забил товарища кочергой

В Киевской области мужчина до смерти забил товарища кочергой

Фото: Associated Press

Пострадавший скончался на месте.

В селе Козичанка Фастовского района местный житель до смерти забил своего знакомого кочергой.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киевской области.

Полицейские установили, что при употреблении алкогольных напитков между знакомыми возник конфликт, в результате которого 62-летний мужчина ударил металлической кочергой своего оппонента по голове.

От полученных травм 50-летний потерпевший скончался на месте.

Полицейские задержали нападающего. За совершение умышленного убийства злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Днепре мужчина во время ссоры с супругой задушил ее. Убийство произошло на глазах у ребенка.

Убийство в Черновцах: мужчина держал дома целый склад оружия

Убийство в Черновцах: мужчина держал дома целый склад оружия

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
203
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация