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В Киевской области есть угроза атаки вражеских дронов — ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2148
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области есть угроза атаки вражеских дронов — ОВА

Берегите себя и близких

Воздушная тревога окончилась в большинстве областей Украины.

По состоянию на 00:46 21 апреля 2023 г. прозвучали отбои воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Однако в Киевской области есть угроза атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает Киевская ОВА в социальных сетях.

"Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.

Находитесь в укрытиях, прислушивайтесь к сообщениям местных властей, не забывайте о правиле "двух стен".

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Дата публикации
Просмотры
2148
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