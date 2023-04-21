В Киевской области есть угроза атаки вражеских дронов — ОВА

По состоянию на 00:46 21 апреля 2023 г. прозвучали отбои воздушной тревоги в большинстве областей Украины.

Однако в Киевской области есть угроза атаки вражеских дронов.

Об этом сообщает Киевская ОВА в социальных сетях.

"Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.

Находитесь в укрытиях, прислушивайтесь к сообщениям местных властей, не забывайте о правиле "двух стен".