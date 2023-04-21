На Київщині є загроза атаки ворожих дронів - ОВА

Станом на 00:46 21 квітня 2023 року пролунали відбої повітряної тривоги у більшості областей України.

Проте на Київщині є загроза атаки ворожих дронів.

Про це інформує Київська ОВА у соціальних мережах.

"Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!", - йдеться у повідомленні.

Перебувайте в укриттях, дослухайтеся до повідомлень місцевої влади, не забувайте про правило "двох стін".