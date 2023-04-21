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На Київщині є загроза атаки ворожих дронів - ОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1183
Час на прочитання
1 хв
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На Київщині є загроза атаки ворожих дронів - ОВА

Бережіть себе та близьких

Повітряна тривога закінчилася у більшості областей України.

Станом на 00:46 21 квітня 2023 року пролунали відбої повітряної тривоги у більшості областей України.

Проте на Київщині є загроза атаки ворожих дронів.

Про це інформує Київська ОВА у соціальних мережах. 

"Закликаємо жителів перебувати в безпечних місцях до завершення сигналу "повітряна тривога". Бережіть себе та близьких!", - йдеться у повідомленні. 

Перебувайте в укриттях, дослухайтеся до повідомлень місцевої влади, не забувайте про правило "двох стін". 

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Дата публікації
Перегляди
1183
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