Під Києвом виявлено шахрайські бензоколонки та нафтобазу: відео

Поліцейські вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизелю та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень.

Поліція Київщини викрила масштабну мережу збуту контрафактного пального.

Правоохоронці провели 11 обшуків на території Києва та Київської області, припинили діяльність підпільної нафтобази та низки мінізаправних станцій. Поліцейські вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизелю та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень.

Загальна сума вилученого контрафакту разом з резервуарами, баками, цистернами та іншим обладнанням за цінами чорного ринку становить близько 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Злочинну схему організували двоє 41-річних мешканців столиці. Зловмисники незаконно виготовляли, транспортували, організовували зберігання та реалізацію контрафактних паливно-мастильних матеріалів.

"Ділки працювали без відповідних документів та ліцензій, сумнівне пальне не відповідало державним стандартам України. Бензин та дизель, що прибував на підпільні бази, зловмисники розводили хімічними рідинами, збільшуючи кількість товару, далі збували клієнтам, які не підозрювали про підробку" - зазначив Андрій Нєбитов

Наразі поліцейські встановлюють співучасників злочинної схеми.

Наразі поліцейські встановлюють співучасників злочинної схеми / Скриншот з відео

Правопорушників задокументували працівники відділу захисту інтересів суспільства та держави Київщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки та слідчими Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Бензин, дизель та обладнання на майже 11 мільйонів гривень: поліція Київщини викрила масштабну мережу збуту контрафактного пального Правоохоронці провели 11 обшуків на території Києва та Київської області, припинили діяльність підпільної нафтобази та низки мінізаправних станцій. Поліцейські вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизелю та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень. Загальна сума вилученого контрафакту разом з резервуарами, баками, цистернами та іншим обладнанням за цінами чорного ринку становить близько 11 мільйонів гривень. Злочинну схему організували двоє 41 –річних мешканців столиці. Зловмисники незаконно виготовляли, транспортували, організовували зберігання та реалізацію контрафактних паливно-мастильних матеріалів. "Ділки працювали без відповідних документів та ліцензій, сумнівне пальне не відповідало державним стандартам України. Бензин та дизель, що прибував на підпільні бази, зловмисники розводили хімічними рідинами, збільшуючи кількість товару, далі збували клієнтам, які не підозрювали про підробку" - зазначив Андрій Нєбитов Наразі поліцейські встановлюють співучасників злочинної схеми. Правопорушників задокументували працівники відділу захисту інтересів суспільства та держави Київщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки та слідчими Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. За незаконне виготовлення, зберігання, збут, або транспортування з метою збуту підакцизних товарів [ч.3 ст.204 ККУ] фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . УНН - Українські Національні Новини УНІАН Українська правда Цензор.НЕТ МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція Погляд Київщина LIVE ТСН Тиждень Телеканал ICTV Опубліковано Поліція Київської області Середа, 19 квітня 2023 р.

За незаконне виготовлення, зберігання, збут, або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч.3 ст.204 ККУ) фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні повернуть ПДВ на всі види пального.

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