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Київрада відвела землю під Національне військове меморіальне кладовище

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Київрада відвела землю під Національне військове меморіальне кладовище

Биківнянські могили / Фото: Вікіпедія

Кличко уточнив, що Київрада відвела під кладовище 8 гектарів землі у Биківні, які були у власності міста.

Київрада сьогодні відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

Кличко уточнив, що Київрада відвела під кладовище 8 гектарів землі у Биківні, які були у власності міста.

Поруч – близько 90 гектарів – земля державна. Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Віталій Кличко зауважив, що за створення військового кладовища відповідає держава, місце визначив уряд, а столиця готова всіма можливими способами сприяти створенню меморіалу наших героїв.

"Раніше ми підтримали пропозицію уряду щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню”, – додав Віталій Кличко.

Варто зазначити, що пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради сьогодні вперше з початку війни доступне для киян.

Нагадаємо, Київрада має розірвати договір оренди землі з посольством РФ.

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Дата публікації
Перегляди
61
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