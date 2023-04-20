У Москві заговорили про "дзеркальну" відповідь Києву щодо землі посольства

В столиці Росії неофіційно прокоментували рішення Київради відібрати землю у посольства країни-агресорки. В Москві кажуть, що ніби сповіщень від Києва не отримували.

Про це пише пропагандистське ЗМІ.

Там посилаються на інформоване джерело в Москві і зазначають, якщо Україна повідомить РФ про розірвання договору щодо оренди землі посольства у Києві, мерія Москви "зможе відповісти дзеркально".

Водночас джерело запевняє, що договір оренди землі не стосується будівлі посольства та споруд, які на ній знаходяться – вони нібито є власністю Москви.

"Якщо ж Київ вирішить націоналізувати будівлю посольства РФ, то автоматично втратить право власності на нерухомість у Росії", - заявило джерело.

Нагадаємо, 20 квітня Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ. Також надіслано звернення до Кабміну щодо повернення майна дипустанови росіян до власності української держави.

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