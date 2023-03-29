В Киеве зафиксировали рекордно сильный ветер

В Киеве в среду, 29 марта, был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. Зафиксирована скорость 61 километр в час.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"29 марта в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 17 м/с (61 км/ч), что повторило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 2022 году", — сообщили синоптики.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в Киеве равен 25 м/с. Он содержится с 20 марта 1881 года.

Напомним, накануне, 28 марта, Киев и пригород замело снегом. Дождь в столице перешел в мокрый снег.

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