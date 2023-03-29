У Києві зафіксували рекордно сильний вітер

Швидкість вітру у столиці досягла 17 м/с.
У Києві у середу, 29 березня, був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. Зафіксована швидкість 61 кілометр за годину.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
"29 березня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год), що повторило попереднє максимальне значення, зареєстроване у 2022 році", - повідомили синоптики.
До слова, історичний рекордний максимум швидкості вітру у Києві дорівнює 25 м/с. Він утримується від 20 березня 1881 року.
Нагадаємо, напередодні, 28 березня, Київ та передмістя замело снігом. Дощ у столиці поступово перейшов у мокрий сніг.
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