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В Киеве водителям разрешили повысить скорость на некоторых улицах: список

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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В Киеве водителям разрешили повысить скорость на некоторых улицах: список

Фото: Associated Press

Разрешение будет действовать с 1 апреля.

В Киеве с 1 апреля на ряде улиц разрешено ездить со скоростью до 80 км\ч. Разрешено это будет до 1 ноября

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Список улиц:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Приднепровское шоссе;
  • ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
  • просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля некоторые киевские автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями. Это касается одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов.

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Дата публикации
Просмотры
284
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