В Киеве водителям разрешили повысить скорость на некоторых улицах: список

Разрешение будет действовать с 1 апреля.
В Киеве с 1 апреля на ряде улиц разрешено ездить со скоростью до 80 км\ч. Разрешено это будет до 1 ноября
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Список улиц:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).
"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 апреля некоторые киевские автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями. Это касается одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов.
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