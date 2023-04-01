В Киеве водителям разрешили повысить скорость на некоторых улицах: список

Разрешение будет действовать с 1 апреля.

В Киеве с 1 апреля на ряде улиц разрешено ездить со скоростью до 80 км\ч. Разрешено это будет до 1 ноября

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Список улиц:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля некоторые киевские автобусы и троллейбусы будут курсировать с изменениями. Это касается одного троллейбусного и трех автобусных маршрутов.

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